عاجل.. اعفاء مسؤولين كبار بولاية الخرطوم

الأربعاء 26 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أصدر والي الخرطوم، أيمن خالد نمر، عددا من القرارات اليوم، أعفى بموجبها الصديق محمد أحمد، مفوض مفوضية تشجيع الاستثمار، من منصبه.

وأصدر الوالي، قرار باعفاء كمال عثمان عوض الله، من وظيفة مدير عام جهاز استثمارات الولاية. Advertisements كما أصدر قراراً باعفاء رئيس وأعضاء ديوان المظالم والحسبة العامة، وشمل الإعفاء: (١) عثمان أحمد جاد الرب (٢) عوض حسن يس (٣) الضو محمد المرضي (٤) خليفة حمزة أحمد

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