عاجل.. والي الخرطوم يصدر قراراً بتكوين لجنة مراجعة التعاقدات

الأربعاء 26 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أصدر والي الخرطوم أيمن خالد نمر قراراً بتكوين لجنة لمراجعة التعاقدات الخاصة بحكومة ولاية الخرطوم.



ووفقا للقرارتختص اللجنة بالمهام التالية:

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(أ) مراجعة وحصر وتصنيف كل التعاقدات التي تكون ولاية الخرطوم أو أحد وزاراتها أو مجالسها العليا أو محلياتها طرفا فيه وفقا للاتى:-

مراجعة كافة التعاقدات لكل وحدات الولاية بما يشمل الهيئات والصناديق والاجهزة والمؤسسات والشركات التي لها شخصية اعتبارية وتتبع للولاية ، مراجعة التعاقدات وتصنيفها في إستمارة موحدة تصمم بواسطة اللجنة ، الاطلاع على الوثائق والمستندات الضرورية التي تعينها في عملها، إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوفيق الاوضاع القانونية لجميع التعاقدات ورفع التوصية بتجديد او إنهاء التعاقد أو أي ملاحظات بما يحقق المصلحة العامة.

(ب) تكوين لجان مساعدة والاستعانة بمن تراه مناسبا.

(ج) ترفع اللجنة تقريرها النهائي خلال ثلاثون يوما من تأريخ تكوينها.