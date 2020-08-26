عاجل| ارتفاع في منسوب النيل الرئيسي والعطبراوي.. أرقام هامة

الأربعاء 26 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 بلغ منسوب النيل الرئيسي اليوم 16.30سم بارتفاع 3 سم عن الأمس وارتفاع 1.22 سم عن العام الماضى

Advertisements فيما بلغ منسوب نهر عطبره اليوم 15.75سم بارتفاع 3 سم عن الامس وارتفاع 1.67 سم عن العام الماضى . الفاصل المدارى يمر شمال ولاية البحر الاحمر وشمال ابوحمد شمال دنقلا و شمال الولايات الغربية ومن المتوقع ان يتقدم قليلا وأشارت غرفة عمليات الدفاع المدنى والطوارئ بولاية نهر النيل لهدؤ الأحوال بكل محليات الولاية . وتنبه غرفة جميع المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف نهرى النيل والعطبراوى و المناطق التى تأثرت فى الاعوام السابقه من الفيضانات بأن هنالك ارتفاع فى مناسيب نهرى النيل والعطبراوى و تطالب الغرفة جميع المواطنين باخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجارى الانهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات .

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