بينها التهديد النووي… ظريف يصف إسرائيل بـ 4 صفات ويهاجم أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة شكر إلى وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، مشيرا إلى أنه كشف معايير وضع الدول أو إزالتها من قائمة الإرهاب الأمريكية.

وكتب ظريف على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “شكرا مايك بومبيو. نحن الآن أدركنا المعيار الذي تضعونه لإزالة الدول من قائمة الإرهاب أو وضعها ضمن تلك القائمة الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية”.

وقال ظريف: “معيار قائمة الإرهاب الأمريكية هو العلاقة مع إسرائيل”، ووصف إسرائيل بأنها: “التهديد النووي الأول للعالم، ومنتهك الحقوق، ومحتل، وكيان إرهابي”.

وتابع: “كيف يمكن للعالم أن يواصل أخذ السياسة الخارجية الأمريكية على محمل الجد؟”. سبوتنيك المادة السابقة ولاية كسلا تفرض حظر التجوال العام لأربعة أيام على خلفية الاشتباكات المقالة القادمة مصر تؤكد أنها لن تتخلى عن حقوقها المائية تحت أي ظرف

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