علاء مبارك يرد على البرهان: حلايب وشلاتين أرض مصرية

انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس الانتقالي الحاكم في السودان، عبدالفتاح البرهان، حول منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليهما بين مصر والسودان والخاضعتان للسيادة المصرية.

وبحسب سبوتنيك، قال علاء مبارك، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، مرفقا معها مقطع فيديو للبرهان، إن “اتفاقية ترسيم الحدود عام 1899 توضح الحدود المصرية السودانية وتثبت أن منطقة حلايب وشلاتين مصرية تقع داخل نطاق القطر المصري”.

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وأضاف: “يا ريت حد يفهم الأخ ده أن حلايب وشلاتين أرض مصرية وتخضع للسيادة المصرية وبلاش النفخة الكدابة دي”، على حد تعبيره.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)