بالفيديو.. وزير الإعلام فيصل محمد صالح لا مجال لحدوث انقلاب عسكري ولكن يمكن أن تفشل هذه الحكومة وتأتي غيرها

في تصريح لقناة الجزيرة، صرح وزير الإعلام فيصل محمد صالح بأن لا مجال لحدوث انقلاب عسكري ولكن يمكن أن تفشل هذه الحكومة وتأتي غيرها

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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