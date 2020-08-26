أصدر والي ولاية الخرطوم أيمن خالد محمد خالد قراراً أعفي بموجبه الأستاذ عبد الماجد السر عثمان من منصبه كمدير عام لهيئة الخرطوم للطباعة والنشر. كما أصدر قراراً تم بموجبه تكليف الأستاذ يوسف حمد يوسف عبد الله كمدير عام لهيئة الخرطوم للصحافة والنشر بحسب (سونا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار بإعفاء وتكليف مدير هيئة الخرطوم للصحافة والنشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.