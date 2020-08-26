مصرع مواطنان غرقاً داخل حفير بالجزيرة

لقى مواطنان مصرعهما غرقاً داخل حفير بمدينة طابت بولاية الجزيرة وذلك عندما كانا يقومان بجلب المياه ونسبة لاختلال توازنهما سقطا في الحفير ليلقيا حتفهما فوراً، وقد وقعت الحادثتان في يومين منفصلين.
وعند وقوع الحادثة تم الاتصال بالشرطة التي سارعت إلى موقع الحدث واتخذت كافة الإجراءات القانونية والفنية من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي وتصوير الجثة وبواسطة أورنيك جنائي صادر من النيابة وأمر تشريح تم نقل الجثمانين للمشرحة لإكمال التحريات.
وبحسب صحيفة الدار، تم تدوين بلاغ تحت المادة 51 إجراءات الوفاة في ظروف غامضة وتسليم الجثمانين لذويهما.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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