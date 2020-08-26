الشرطة تعثر على جثمان شاب بالقرب من الاسكان بأمبدة

عثرت شرطة أمبدة على جثمان شاب متوفياً بالخلاء بالقرب من منطقة الاسكان قامت على إثره باتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة الأدلة الجنائية التي قامت بتحريز الجثمان ونقله إلى مشرحة أم درمان.

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قام على إثره الطبيب الشرعي جمال يوسف بتشريح الجثمان وتحديد أسباب الوفاة وبحسب صحيفة الدار، لم يتم العثور على أي أوراق ثبوتية بملابس المتوفي. ويتابع أفراد المباحث إجراءات البلاغ للوصول إلى هوية صاحب الجثمان وذلك حتى يتسنى لهم اكمال ملف البلاغ واستلام قرار الطبيب الشرعي حول أسباب الوفاة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)