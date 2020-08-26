ضبط عربة تحمل اسطوانات غاز وأدوية بشرية تستخدم في “التفجير”

اسطوانات غاز ضبطت الشرطة الأمنية فرعية عطبرة متهماً يقود عربة على متنها عدد 70 اسطوانة غاز معبأة و4 كراتين أدوية بشرية مهربة دون مستندات رسمية وذلك بغرض تفجيرها بمناطق التعدين. Advertisements حيث تم اقتياد المتهم لقسم شرطة عطبرة وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المواد 10/8/5من قانون حماية المستهلك. وبحسب صحيفة الدار، تم أيضاً تدوين بلاغ تحت المادة 39 من قانون الصيدلة والسموم ولا زال التحري مستمراً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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