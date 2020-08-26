ضبط عربة تحمل اسطوانات غاز وأدوية بشرية تستخدم في “التفجير”

ضبطت الشرطة الأمنية فرعية عطبرة متهماً يقود عربة على متنها عدد 70 اسطوانة غاز معبأة و4 كراتين أدوية بشرية مهربة دون مستندات رسمية وذلك بغرض تفجيرها بمناطق التعدين.
حيث تم اقتياد المتهم لقسم شرطة عطبرة وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المواد 10/8/5من قانون حماية المستهلك. وبحسب صحيفة الدار، تم أيضاً تدوين بلاغ تحت المادة 39 من قانون الصيدلة والسموم ولا زال التحري مستمراً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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