خبراء: زيارة بومبيو مهمة.. و(الشاطر من يستغل الفرصة)

واعتبر الخبير الاقتصادي المهتم بالشأن الأمريكي د. عبداللطيف علي ابراهيم، زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للسودان، بانها زيارة (الفرص للكل) السودان وامريكا وإسرائيل، وقال لـ(السوداني) إن(الكل مضغوط) ولديهم مشكلات داخلية ويسعون لحلحلتها لتحسين أوضاعهم، واضاف: الجهاز التنفيذي للحكومة الانتقالية(فشل) في كبح جماح الازمة الاقتصادية وانفلات الاسعار بالاسواق والتضخم وسعر الصرف، موضحا بان (قحت) ومكوناتها كافة (مضغوطة)، وان الزيارة تخلق فرصا لكل الاطراف (الشاطر من يستغل الفرصة) لحل مشكلاته، ويجب على السودان تقديم طلباته،لان الفرصة قد لا تكرر، مشيرا الى انه يستطيع تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة.

وتوقع الخبير بروفسير عبدالعظيم المهل، بان يكون للزيارة (مكسب محدود)، وقال بحسب صحيفة السوداني، إن زيارة وزير الخارجية الامريكي وراءها (اشياء اخرى)، وزاد ان المطلوب اعطاء (الضوء الاخضر)، من خلال تسهيل وصول الدعم من الجهات الاخرى لدول اوربا، كمؤسسات صندق النقد الدولي والبنك الدولي، مؤكدا بان العلاقة مع امريكا ليست مهمة (في حد ذاتها ) ، لان حجم التبادل التجاري ضعيف جدا بين البلدين ، ولكن امركيا تشكل ربع اقتصاد العالم، وثلث الاسواق المالية العالمية ، وعندما( تعطس امريكا) تصاب بقية الاقتصاديات ب(الانفلونزا) ، مشددا على ان التأثير غير المباشر هو الاكبر، متطلعا بان يكون اكبر برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ، مشيرا الى ان الخطوة ستعد (مكسبا) ودفعة للامام .

وشدد رجل الأعمال عمار قباني، على أهمية زيارة وزير الخارجية الأمريكي، وتوقع بان تكون زيارة الرجل (لوضع النقاط على الحروف)، ويتم الاتفاق على المصالح المشتركة بين البلدين، متطلعا بان تكون اولى الاجراءات رفع الحظر نهائيا وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، مشيرا الى ان هذا وحده سيؤثر ( تأثير كبيرا) على الاقتصاد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)