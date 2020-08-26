عاجل.. ارتفاع منسوب مياه النيل بشكل متسارع وقياسي بالسودان

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الأربعاء 26 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت وزارة الري السودانية، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل، بشكل يومي ومتسارع، أدى إلى فيضانات في ولاية السودان، والعاصمة الخرطوم.
وأكدت الوزارة أن فيضان هذا العام يعتبر الأعلى منذ حوالي 100 عام، مقارنة مع فيضانات سابقة تعرضت لها البلاد.
وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ تدابير مع الغرفة المركزية لطوارئ الفيضان، وإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.
وقالت إن مياه النيل حاصرت كلا من مناطق وقرى "أبو حمد" بولاية نهر النيل، و"الزومه" بالولاية الشمالية.
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