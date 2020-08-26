إرتفاع جرام الذهب لـ( 13 ــ 14) الف جنيه

الخليج 365 : تشهد أسواق الذهب زيادة في الأسعار٫ لـ(13) ألف جنيه ، لارتفاع أسعار الدولار.

وقال تاجر مجوهرات الشريق، بشير محمد لـ( السوداني)إن سعر جرام الخام المسبوك (11٫150) جنيه أما جرام الذهب المشغول(13-14) الف جنيه وتوقع تراجع الاسعاروأوضح ان سعرالبيع لعيار(21) بلغ (10٫800) جنيه

واضاف تاجر آخر ان هنالك زيادة في أسعار الذهب المشغول(14) الف جنيه ٫ فيما قفز سعر الخام (11٫200) جنيه واصفا القوى الشرائية بالضعيفة متوقعا حدوث تراجع طفيف في الاسعار ٫ مشيرا الى ان معظم التجار متوقفين عن البيع بسبب الربكة بالاسواق وتذبذب سعر الصرف بالسوق الموازي.

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