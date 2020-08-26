الخليج 365 : كشفت المُدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف نفيسة نوح محمد عن ارتفاع مُعدّلات الأمطار بالولاية مما أسفر عن تأسيس جيد لعدد من المحاصيل الزراعية كالسمسم، الفول السوداني، زهرة الشمس، الدُخن، والقُطن مع استخدام التقانة الزراعية .

وأوضحت في تصريح خاص لـ(السوداني) أن الوزارة تقوم بعملية طواف لكافة محليات الولاية تم تدشينها أمس بالمنطقة الجنوبية (الصعيد) لتشمل ثلاث محليات وهي القلابات الشرقية، والقلابات الغربية، باسُندا، وأكدت خُلو تلك المحليات من ما يُعرف بآفة (الهاموش) التي تصيب محصول السمسم، وتَخوَّفت من ظهور آفة (دودة الحشد الخريفية) التي تقضي على القمم النامية للمحاصيل وتمنع إزهارها بعد تزايد نسبة هطول الأمطار، ونوهت إلى أن هذه الآفة وافدة من دولة إثيوبيا تعيش في أجواء الأمطار والرطوبة وتضر بالمحاصيل الزراعية، مُشيرة إلى أن هيئة البحوث الزراعية بالولاية بالتعاون مع الوكالة اليابانية (جايكا) أنتجت مُبيدا محلولا لمكافحة آفة (البُودة) الذي يصيب الذُرة، ويتم استخدامة عن طريق الرش في المرحلة الأولية، مُتوقّعة موسما زراعيا أفضل من سابقه من خلال طوافها على ثلاث محليات والتأكد من هطول الأمطار بكل المناطق الزراعية بالولاية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مخاوف من ظهور آفات زراعية بالقضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.