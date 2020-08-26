إغلاق عمارة الذهب بالخرطوم وتطويقها بواسطة الشرطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أغلقت الشرطة قبل قليل، مبنى عمارة الذهب بالخرطوم، ومنعت التُّجار المتواجدين بالداخل من الخروج مع منع الدخول إليها.

وقال أحد التجار لـ(السوداني)، إن الشرطة حضرت على نحو مفاجئ بمعية افراد من المباحث وأقدمت على إغلاق العمارة و(الجوة جوة والبرة برة)، مبيناً أن أفراد الشرطة ذكروا لهم حين استفسارهم بأنهم قادمون للتفتيش دون توضيح ما يبحثون عنه.

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