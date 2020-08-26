ولاية كسلا تفرض حظر التجوال العام لأربعة أيام على خلفية الاشتباكات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر والي ولاية كسلا بالإنابة، أرباب محمد الفضل، قراراً بحظر التجوال العام بمدينة كسلا من الساعة الرابعة من ظهر (الثلاثاء 25 أغسطس الى الجمعة 28 أغسطس).

وحدد القرار فرض حالة الطوارئ بمحلية كسلا بحدودها الجغرافية المعروفة وحظر التجوال حظراً تاماً ، وأستثنى أمر الطوارئ العاملين في المجال الصحي والمياه والكهرباء وفضائية كسلا وإذاعة كسلا .

ويأتي أمر الطوارئ حفاظاً للأمن العام بالولاية ومدينة كسلا استناداً على قانون الطوارئ والسلامة العامة لعام 1997، وأشار القرار إلى أن كل من يخالف الأمر يعرض نفسة للعقوبات الواردة بقانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997والقانون الجنائي لسنة 1991م.

شهدت مدينة كسلا أحداثاً مؤسفة، إثر اشتباكات بين مؤيدين للوالي صالح عمار، والرافضين له، ظهر أمس (الثلاثاء) وأدت الأحداث إلى اشتباكات بالأيدي والأسلحة البيضاء و وفاة شخص وإصابة آخرين. وقالت مصادر بالولاية إن الأحداث بدأت بمسيرة لعدد من المواطنين تطالب بالخروج غداً لاستقبال والي الولاية صالح عمار، تصدى لها الرافضون لتعيينه، وقاموا بمطاردة المشاركين في المسيرة، وأكدت حرق فندق القيادي بالحرية والتغيير بكسلا إحيمر ومنزله بعد أن هاجم أفراد المنزل وقاموا بحرقه، وذكرت أن هناك إصابات متفاوتة وقعت وسط الطرفين نتيجة للطعن بسكاكين والضرب.

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