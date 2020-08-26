استراتيجية لزيادة الإنتاج وتوفير اكثر من (100)ألف وظيفة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وضعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتنسيق مع وزارة الري و الموارد المائية ووزارة الزراعة والموارد الطبيعية استراتيجية لإعادة تأهيل بنيات الري في مشروع الجزيرة ومشاريع الأيلولة الزراعية بالولايات إضافة إلى تحديث القطاع الزراعي والتي بموجب تنفيذها ستوفر حوالي نصف مليار دولار سنويا في الميزان التجاري وما يزيد عن (100) ألف وظيفة في القطاع الزراعي بالإضافة لقطاعات الصناعة والخدمات المصاحبة، ليصُبّ ذلك فى مسار زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب، والذي يعتبر من أحد أولويات الوزارة السبع.

جاء ذلك لدى ترؤس دكتورة هبة محمد علي أحمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف بمكتبها اليوم الاجتماع المشترك الذي ضم البروفيسور ياسر عباس وزير الري و الموارد المائية ود. عبد القادر تركاوي وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف بوفد البنك الدولي برئاسة د. عثمان ديون المدير القطري للبنك الدولي.

وقدم وزيرا الري والزراعة شرحاً مفصلاً للاستراتيجية لوفد البنك الدولي والتي تصب في تطوير البيئة الزراعية وتحسين خدمات الري لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار والتنمية للنهوض بالاقتصاد السوداني.

ومن جانبه أشاد د. عثمان ديون المدير القطري للبنك الدولي بالاستراتيجية التي وضعتها الحكومة مؤكدا استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم الفني والمادي لتحقيق اهداف الحكومة الانتقالية الاقتصادية والتنموية المنشودة والتي تصب في إطار تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وشكرت الوزيرة د. اداما كوليبالي ممثل البنك الدولي في السودان بمناسبة انتهاء فترة عمله، والتي استمرت لمدة ثلاث سنوات، كما رحبت بالسيدة ميلينا ستيفانوفا كممثل للبنك الدولي بالسودان.

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