حمدوك يصدر قراراً اليوم بإنهاء تكليف وزيرة الصحة المكلف ويُعيِّن د. أسامة احمد خلفاً لها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، قراراً اليوم بإنهاء تكليف د. سارة عبد العظيم حسين من مهام الوزير المكلف لوزارة الصحة وقبول استقالتها من وظيفة وكيل وزارة الصحة وتعيين د. أسامة أحمد عبد الرحيم وكيلاً لوزارة الصحة وتكليفه بمهام الوزير إلى حين تعيين وزير للصحة.

ووجّه القرار، وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والصحة والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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