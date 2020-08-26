لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد تحل مجلس ادارة بنك النيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قرارات بإسترداد أسهم صرافات “اليمامة، لارا، ارجين ودينار”.

وقال مناع خلال مؤتمر صحفي (الاحد) بأن القرارات تضمنت حل مجلس ادارة بنك النيل، مشيرًا الى ان البنك واجهة للمؤتمر الوطني المحلول تحت اسم الحاج عطا المنان وكان ملكية لولاية الخرطوم.

وكشف عن اعفاء اللجنة رئيس واعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان.

كما اعفت اللجنة (30) موظفا بالخطوط الجوية السودانية، وإنهاء خدمة (6) عاملين بسلطة الطيران المدني، وأعلنت اللجنة انهاء عقد امناء جامعة أفريقيا العالمية، كما اعفت (341) موظفا بوزارة الطاقة والتعدين من الخدمة و (5) عاملين بشركة الموارد المعدنية، وشملت القرارات اعفاء (6) موظفين بالادارة التنفيذية لبنك الاسرة.

وكشف عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح: عن أعفاء (151) قاضياً، لافتاً الى ان بعض القضاة يعملون في جهاز الأمن والمخابرات، وبعضهم تلقى دورات في السلاح والتأمين الذاتي .

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