إنشاء نيابة خاصة لمخالفات التهريب وتجارة العملة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، صلاح مناع، إن اللجنة الاقتصادية وجهت بإنشاء محكمة ونيابة للمخالفات الخاصة بالتهريب وتجارة العملة والذهب والسلع الاستراتيجية .

وأضاف في منشورات نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) “وجهت اللجنة الاقتصادية بتطبيق قانون حيازة العملات الأجنبية والذهب بعقوبات تصل إلى حد المصادرة وسوف يتم نشر القانون”.

وكشف مناع عن توجيه اللجنة الاقتصادية لقيام آلية خاصة من بنك السودان والبنوك التجارية لشراء تحويلات المغتربين بالسعر الموازي، وثمن خطوة اللجنة الاقتصادية بطرح عطاء عالمي لتوريد مشتقات بترولية لمدة (7) أشهر والذي تبلغ قيمته مليار دولار، وأضاف “‏عطاء إستيراد المشتقات البترولية يوفر أكثر من (١٠٠) مليون دولار فرق أسعار للعام الواحد، غير الأرضيات الخاصة بالبواخر نتيجة تأخير الدفع التي تكلف السودان أكثر من (٤٠) مليون دولار ما جملته (١٤٠) مليون دولار كانت تذهب إلى جيوب واجهات المؤتمر الوطني المحلول”.

ودعا مناع وزارتي الماالية والطاقة لتجهيز إعلان عطاء عالمي لصيانة أبار البترول من أجل رفع الإنتاج حيث أن “‏حقول البترول المنتجة، تحتاج الى (٢٩٥) مليون دولار للصيانة لزيادة الإنتاج إلى (٩٠ %) من الاستهلاك الكلي، وفيما نستورد البلاد ماقيمته ملياري دولار في العام يجب أن تكون الخطوة الأولى للمالية والطاقة تجهيز وإعلان عطاء عالمي من أجل صيانة الآبار ورفع الإنتاج”.

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