اسواق الخرطوم تشهد زيادات جديدة في السلع الاستهلاكية

الخليج 365: تشهد أسعار السلع الاستهلاكية زيادة كبيرة بالاسواق ٫ وعزا التجار ذلك لارتفاع سعر الصرف.

وقال تاجر سلع بالخرطوم أحمد يحيى لـ( السوداني) ان ارتفاع الدولار تسبب في ارتفاع متصاعد في السلع ٫ مبينا ان سعر كيلو شاي الغزالتين قفز من (350) الى (450) جنيها لعبوة (450) جراما اما سعر جوال السكر عبوة (10) كيلو فارتفع لـ(1٫50) جنيه ٫ مشيرا لضعف الحركة التجارية نتيجة لارتفاع أسعار السلع .

واشار تاجرالسلع الاستهلاكية بالخرطوم الهادي علي لتوقف تجار الجملة عن بيع السلع لتجار القطاعي بالاسواق بسبب ارتفاع الأسعار وربكة السوق

وقال إن سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع بسعر(2٫5) الف جنيه فيما قفز سعر دقيق سيقا عبوة (10) كيلو بكتات من (950) جنيها الى (1000) جنيه وسعر الكيلو (100) جنيه ٫ لافتا لارتفاع الدولار لاكثر من(200) جنيه وعدم استقرار الاسعار وسجل زيت الفول عبوة (36) رطلا (5) آلاف جنيه ٫ وتوقع الهادي المزيد من ارتفاع الاسعار في ظل عدم توفر النقد الاجنبي بالسوق.

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