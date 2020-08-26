الجبهة الثورية ترحيب بزيارة بومبيو للخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحبت الجبهة الثورية السودانية بزيارة السيد مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية للسودان ضمن جولة للمنطقة في ظل تحركات إيجابية في تطوير العلاقات الدبلوماسية العربية الإسرائيلية التي لحقت بها دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الأمني ويحد من حدة التوتر والقلق في المنطقة واكدت الجبهة الثورية في بيان لها بانها تتطلع إلى رسم سياسات خارجية مفتوحة مع الجميع وفقاً لمصلحة السودان أولاً وأخيراً بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات والتعاون التجاري الدولي بما يحقق الاستفادة القصوى من موارد البلاد حتي يتسنى لنا بالنهوض بها وهذا لا يمكن إلا في حال رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وخروجه من العزلة الدولية التي دخلنا فيها نتيجة لتدخل النظام البائد في شؤون الغير وتبني الحكومات المتعاقبة قضايا الغير على حساب الشعب السوداني. جريدة التيار

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