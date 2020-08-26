إنهيار (85%) من منظومة الري بمشروع الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة د. صديق عبدالهادي، إن المشروع في حالة انهيار شبه كامل، نسبة لانهيار منظومة الري بنسبة 85% .

وكشف خلال جولة تفقدية لقسمي الوسط والجنوب، عن مساع جادة للإدارة مع الجهات ذات الصلة لمعالجة الأمر.

وأوضح أن زيارته تهدف للوقوف على القضايا والهموم والاستماع لمشاكل المزارعين، بشكل مباشر والعمل على معالجتها مع شركاء الإنتاج في القطاع الزراعي والري وكافة الشركاء.

وأشار إلى أنه قام بطرح برنامج وعلى أساسه قبل التكليف برئاسة مجلس إدارة المشروع، موضحا أن البرنامج يغطي جملة من القضايا تتلخص في إعادة تأهيل مشروع الجزيرة ومساهمته في تحسين الاقتصاد المحلي والقومي ويعود على قاطرة الاقتصاد السوداني.

وشكا عدد من المزارعين بقسمي الاوسط والجنوبي من وجود أزمة عطش وانعدام مياه الري ببعض القنوات

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