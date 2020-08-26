تعليق إضراب البنوك و(المركزي) يستدعي الملاك والمساهمين

الخليج 365 :

أعلنت البنوك الحكومية، تعليق الاضراب عن العمل لمدة اسبوع، عقب تلقي اللجان التسييرية لنقابات العاملين بها خطابات من بنك السودان المركزي، لاجتماع بين الملاك والمساهمين الرئيسيين أصحاب الأغلبية في رأس المال واللجان الادارية واللجان التسييرية، للنظر والتقرير في طلب زيادة الأجور في مدة أقصاها اسبوع اعتبارا من الاحد الماضي.

من جهته قال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة العاملين ببنك البلد محمد الزاكي لـ(السوداني) أن توجيه بنك السودان للملاك والمساهمين الرئيسيين بالبنوك الحكومية يعطي قوة دفع نحو الاستجابة للمطالب بتوسيع صلاحيات اللجان لزيادة الأجور، مشيرا إلى أن التسييرية النقابية للبنوك لم تعلن انهاء الاضراب وانما التعليق فقط وستظل مستمرة في المتابعة لحين توفيق أوضاع وحل مشاكل البنوك المذكورة.

ووجهت مدير الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي، سمية عامر عثمان، البنوك التي أعلنت عن الإضراب، باستدعاء الملاك والمساهمين الرئيسيين أصحاب الأغلبية في رأس المال لاجتماع مشترك يضم اللجان الادارية بالمصرف والملاك الرئيسيين واللجان التسييرية بالبنوك للنظر في زيادة الاجور للعاملين بها خلال الموعد المحدد.