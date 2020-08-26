وكيل قطاع النفط والغاز: دعم الدولة وقليل من التمويل يؤدي الى زيادة الانتاج النفطي

اكد وكيل قطاع النفط والغاز بوزارة الطاقة والتعدين د حامد سليمان حامد علي أهمية مساهمة قطاع النفط والغاز في النمو الاقتصادي للبلاد باعتباره مصدر اساسي في دوران عجلة القطاعات الصناعية، ,الزراعية ، ,النقل والمواصلات بجانب مساهمتة الكبيرة في تحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي والاجمالي للموازنة العامة للاقتصاد الوطني ، جاء ذلك خلال انعقاد ورشة إقتصاديات قطاع النفط والغاز التي اقامتها الوزارة تحت شعار ” الإستغلال الامثل للموارد النفطية وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية ” برعاية وزير الطاقة والتعدين المكلف المهندس خيري عبدالرحمن والتي تاتي في اطار التحضير للمؤتمر الاقتصادي الأول الذي سوف ينعقد في (26-28 سبتمبر) القادم.

وناقشت الورشة عدة اوراق عمل وكانت في مجال عمليات المنبع (Up- stream)ورقة إقتصاديات عمليات المنبع التحديات والفرص وورقة الاتفاقيات والعقود التي تحكم عمليات المنبع وورقة تنافسية شركات الخدمات الوطنية في الصناعة النفطية ، وفي مجال عمليات المصب (Down-stream) ناقشت ورقة إقتصاديات عمليات المصب بجانب ورقة محور المسئولية المجتمعية والبيئة في قطاع البترول ، وكشف الوكيل بحسب صحيفة أول النهار، عن الاصلاحات التي يشهدها القطاع في كثير من عمليات تقليل التكاليف وزيادة الانتاج باتباع الطرق والعمليات الاقل تكلفة وذات مرود ايجابي ، مبيناً ان الوزارة وضعت خطة قصيرة لاعادة بعض الأبار المتوقفة والتي تحتاج الي تمويل قليل ودعم من الدولة لزيادة الانتاج لتغطية نسبة كبيرة من الحوجة الفعلية بجانب خطة طويلة لزيادة الانتاج تتضمن العمليات الاستكشافية بما يلبي حوجة البلاد وتشغيل المصافي بطاقتها التشغيلية.

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وفي مجال عمليات المصب اوضح ان الاصلاحات مستمرة وتم تفعيل دور الوزارة في عمليات توزيع الوقود بمايضمن سير عمليات التوزيع بصورة سليمة بجانب حوسبة عمليات التوزيع التي انعكست علي انخفاض نسبة التوزيع للوقود مشيراً الي فوائد الكرت الذكي الذي ادي الي تامين وقود المواصلات ووفرتها والتصاديق الالكترونية للقطاعات الاخري ، موكد استمرار عمليات حوسبة كافة عمليات التوزيع .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)