(المالية) تتعهد بتأهيل الملاحة بالنيل الأبيض

وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د. هبة محمد على أحمد، التزام الوزارة بتأهيل البنى التحتية، في الزراعة وتوفير الري، وتأهيل أراض زراعية جديدة، بجانب مشروع الملاحة بولاية النيل الأبيض، و دعم مشاريع الأيلولة والإعاشة، وقالت في تصريح صحفي امس، إن هذه الجهود تسعى للاستفادة من الإمكانيات غير المستغلة.

في السياق، استعرض والي ولاية النيل الأبيض إسماعيل وراق – عقب لقاء جمعه مع الوزيرة بالخرطوم، بحسب صحيفة السوداني أمس، سبل دعم محطات المياه بالولاية، وأهمية تنمية وتطوير المناطق الحدودية مع دولة جنوب السودان، وتم الاتفاق على إنشاء آلية للتنسيق بين وزارة المالية وولاية النيل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)