عاجل.. إغلاق عمارة الذهب بالخرطوم وتطويقها بواسطة الشرطة

أغلقت الشرطة قبل قليل، مبنى عمارة الذهب بالخرطوم، ومنعت التُّجار المتواجدين بالداخل من الخروج مع منع الدخول إليها. وقال أحد التجار لمصادر، إن الشرطة حضرت على نحو مفاجئ بمعية أفراد من المباحث وأقدمت على إغلاق العمارة و(الجوة جوة والبرة برة)، مبيناً أن أفراد الشرطة ذكروا لهم حين استفسارهم بأنهم قادمون للتفتيش دون توضيح ما يبحثون عنه بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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