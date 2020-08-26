السجن المؤبد لمغتصب شقيقة صديقه

أصدرت المحكمة الخاصة بقضايا وشؤون الطفل بأم درمان برئاسة القاضي إبراهيم حسن الطاهر أمس الثلاثاء، حكماً قضى بالسجن المؤبد (20) عاماً في مواجهة شاب اغتصب شقيقة صديقه ذات (12) عاماً، وأمرت المحكمة المدان بدفع مبلغ (15) ألف جنيه تدفع منها مبلغ (14) ألف جنيه للمجني عليها على سبيل التعويض ويصل المبلغ بالطريقة المدنية، ورفع الأوراق للمحكمة العليا للتأييد أو عدمه.
وتشير تفاصيل القضية بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن والد المجني عليها دون بلاغاً بوحدة حماية الأسرة والطفل بأم درمان بأن المتهم وهو صديق شقيق المجني عليها قد قام باغتصاب ابنته البالغة من العمر (12) عاماً وتم ذلك في زيارة المتهم للمنزل ليسأل عن صديقه وبعد أن أخطرته المجني عليها بأن شقيقها خرج من المنزل إلا أن المتهم لحق بها إلى المطبخ واغتصبها.
وعلى ضوئها دون البلاغ بمخالفة نص المادة (45/ب) من قانون الطفل وتم استخراج أورنيك (8) جنائي للفحص وكانت النتيجة تأكد الواقعة وبعد اكتمال التحريات أحالت النيابة المختصة أوراق البلاغ للمحكمة للفصل النهائي بالقضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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