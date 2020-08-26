تعليق إضراب البنوك و(المركزي) يستدعي الملاك والمساهمين

أعلنت البنوك الحكومية، تعليق الإضراب عن العمل لمدة أسبوع، عقب تلقي اللجان التسييرية لنقابات العاملين بها خطابات من بنك السودان المركزي، لاجتماع بين الملاك والمساهمين الرئيسيين أصحاب الأغلبية في رأس المال واللجان الادارية واللجان التسييرية، للنظر والتقرير في طلب زيادة الأجور في مدة أقصاها أسبوع اعتباراً من الأحد الماضي.

من جهته قال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة العاملين ببنك البلد محمد الزاكي بحسب صحيفة السوداني، أن توجيه بنك السودان للملاك والمساهمين الرئيسيين بالبنوك الحكومية يعطي قوة دفع نحو الاستجابة للمطالب بتوسيع صلاحيات اللجان لزيادة الأجور، مشيراً إلى أن التسييرية النقابية للبنوك لم تعلن انهاء الاضراب وإنما التعليق فقط وستظل مستمرة في المتابعة لحين توفيق أوضاع وحل مشاكل البنوك المذكورة.

ووجهت مدير الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي، سمية عامر عثمان، البنوك التي أعلنت عن الإضراب، باستدعاء الملاك والمساهمين الرئيسيين أصحاب الأغلبية في رأس المال لاجتماع مشترك يضم اللجان الإدارية بالمصرف والملاك الرئيسيين واللجان التسييرية بالبنوك للنظر في زيادة الأجور للعاملين بها خلال الموعد المحدد.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)