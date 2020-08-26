جهاز المغتربين و( 6 ) من منظمات المجتمع المدني يقفون على آثار الامطار

وقف جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ومجموعة المنظمات العاملة مع الجهازالمغتربين على حجم الاضرار التي لحقت بمنطقة الصابرين بسوبا الحلة مربع9 التابعة لمحلية سوبا بولاية الخرطوم من جراء الامطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا ؛ حيث قام الوفد المشترك بين جهاز المغتربين ومنظمات المجتع المدني بعمل مسح شامل وقف من خلاله على الالوليات والمطلوبات العاجلة لاغاثة مواطني المنطقة ، حيث كشفت الزيارة عن انهيار عدد ( 500 ) انهيار كاملا من جملة ( 1800 ) منزل موجودة بالمنطقة فيما تأثر عدد كبير من المنازل جزئيا ، وناشد ادريس يوسف ابراهيم نائب رئيس لجنة الخدمات والتغيير بمنطقة الصابرين الجهات ذات الصلة بالمركز والولاية بضرورة ادخال الخدمات الاساسية للمنطقة من صحة وتعليم وخدمات مياه وكهرباء مبينا ان المنطقة ظلت تعاني من انعدام هذه الخدمات الحيوية والحياتية منذ انشائها في العام 1968م .

هذا وكان الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين حامد تيراب قد التقى امس قبل الزيارة وفد مجموعة المنظمات حيث بحث اللقاء بحسب صحيفة اول النهار، التعاون المشترك بين الجانبين لتقديم الخدمات ودرء آثار السيول والامطار والفيضانات للمناطق المتأثرة في اطار المسؤولية المجتمعية لجهاز المغتربين، حيث وعد سيادته بمخاطبة الجهات ذات الصلة بالمركز وبولاية الخرطوم لتقديم العون اللازم للمتضررين عامة وللمتضررين بمنطقة الصابرين بسوبا الحلة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)