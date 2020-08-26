إحباط تهريب (إبل) ومستحضرات تجميل ووقود للخارج

تمكنت هيئة الجمارك السودانية من إحباط وضبط مواشٍ (إبل) كانت في طريقها إلى خارج البلاد بالإضافة إلى عقاقير طبية ومستحضرات تجميل غير مستوفية للإشتراطات الصحية والتصاريح اللازمة من الجهات ذات الصلة، وكذلك تم ضبط مواد بترولية، وتم هذا الإنجاز بواسطة قوات الإدارة العامة لمكافحة التهريب في كل من مدينتي بورتسودان والأبيض.

وقال مدير إدارة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر العميد شرطة عبد القادر عبد الحليم بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن قواته تمكنت من إحباط محاولة تهريب (30) رأساً من الإبل في طريقها إلى خارج البلاد، وكذلك ضبط (10) عربات بدون مستندات رسمية، مشيراً إلى ضبط عربتين بوكس تحمل (52) طرداً، يحتوي كل طرد على مواد غذائية وأدوية ومستحضرات تجميل غير مستوفية للإشتراطات الصحية وليس لها تصاريح، كما تم ضبط عربة لوري تحمل (160) جركانة وقود مدعوم (بنزين)، مؤكداً أن إدارة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر في تمام الجاهزية للعمل على حماية اقتصاد البلاد ومنع تهريب السلع الاستراتيجية.

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وفي ذات السياق تمكنت إدارة مكافحة التهريب بولاية شمال كردفان (الأبيض)، من إحباط كميات من العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل والكريمات غير المطابقة للمواصفات وليست لديها أي مستندات رسمية وتصاريح من الجهات ذات الصلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)