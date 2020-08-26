“صغيرون” تعفي مدير جامعة أفريقيا العالمية من منصبه

أصدرت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي رئيسة المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون، قراراً قضى بإعفاء مدير جامعة أفريقيا العالمية الملكف بروفيسور يوسف مختار الأمين من منصبه بناءً على قبول استقالته، ووجهت صغيرون وفقاً للقرار الجهات المعنية بالوزارة والجامعة وضع القرار موضع التنفيذ.

وكان الأمين قد دفع أمس باستقالة مسببة لصغيرون، أكد من خلالها أن الظرف الطارئ الذي تمر به الجامعة لا يمكنه من إدارتها على الوجه المطلوب – وفقاً لما جاء في خطاب الاستقالة – وأفادت مصادر أن عدداً آخر من مديري الإدارات بالجامعة تقدموا باستقالاتهم للمدير قبل أن يقدم هو استقالته.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، فإن قرارات لجنة إزالة التمكين قبل يومين بإعفاء عدد من قيادات الجامعة أسهمت في الاستقالات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)