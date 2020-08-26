تدشين الطريق الغربي لكبري الدباسين بالاسفلت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دشن د. م حاتم علي ابوقرون مدير عام وزارة البني التحتية والمواصلات برفقته المدير التنفيذي لمحلية امدرمان الاستاذ أحمد السماني ومدير عام هيئة الطرق والجسور م.م صلاح يوسف صباح اليوم بداية سفلتة امتدات كبري الدباسين من الناحية الغربية. وقد اكد سيادته على اهمية انجاز الطريق ليكون مكملا لكبري الدباسين بطول خمسه كيلو متر وقد استمع لشرح وافي من الشركة المنفذه عن العوائق التي تواجه العمل والتزم سيادته بحسب صحيفة أول النهار، بحل كل العوائق من اجل انجاز العمل في الزمن المحدد بالتزامن مع اكتمال الكبري موكدا علي اهميته في ربط الطريق الدائري والقومي بين المدن.

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