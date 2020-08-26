منشور “مرتقب” من البنك المركزي لمعالجة مضاربات صادر الذهب

الخليج 365 :

كشفت الغرفة القومية للمصدرين عن منشور مرتقب من بنك السودان المركزي بشأن وضع حلول للمضاربات التي حدثت في صادر الذهب مؤخراًُ. وأعلنت عن تشكيل لجنة مشتركة لإزالة المعوقات التي تعترض حركة الصادرات السودانية تضم بنك السودان وغرفة المصدرين ووزارة التجارة وهيئة الجمارك والأمن الاقتصادي.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، انعقد أمس اجتماع ضم محافظ البنك المركزي محمد الفاتح عز الدين وإدارات البنك ورئيس غرفة المصدرين والأمين العام بالإنابة وأمين المال بالغرفة إبراهيم أبو بكر، وناقش جملة من القضايا والمشكلات التي تعترض انسياب الصادرات السودانية.