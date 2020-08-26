بالصورة.. بعد تعرضها لحادثة تحرش..الفنانة عشة الجبل تستعين بجيش جرار من (البودي قاردات)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تداول ناشطون وصفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان صور حديثة للفنانة المثيرة للجدل عائشة الجبل وهي تتوسط عدد كبير من أفراد الحماية الخاصة المعروفين في السودان.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد قال ناشرو الصور على السوشيال ميديا أن الفنانة الجبلية أكملت اتفاقها مع طاقم الحماية لحراستها خلال الحفلات الخاصة والعامة التي تغني فيها خوفاً من تكرار ما حدث معها الأسبوع الماضي بعد تعرضها لتحرش جماعي عقب نهاية إحدى الحفلات.

وتشير محررة موقع النيلين إلى أن حادث التحرش الذي تعرضت له الفنانة عشة الجبل كان قد أثار ضجة واسعة وتصدر قائمة أهم الأحداث بالسودان ليومين كاملين كما تناقلته عدد من وكالات أنباء عالمية.