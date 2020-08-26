أردوغان: تركيا ليست بلدا يمكن اختبار صبره وإذا قلنا سنفعل ومستعدون لدفع الثمن

الخليج 365:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الجميع سيرى أن تركيا ليست بلدا يمكن اختبار صبره، مضيفا: “إذا قلنا سنفعل فسنفعل ومستعدون لدفع الثمن”.

أنطاكيا – سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بمناسبة ذكرى مرور 949 على معركة “ملاذكرد” بين الدولة السلجوقية والإمبراطورية البيزنطية.

وأكد أردوغان مجددا تمسك بلاده بحقوقها في بحر إيجة والبحرين الأسود والمتوسط، مشددا على استعداد أنقرة للقيام بكل ما يلزم سياسيا وعسكريا واقتصاديا للحصول على حقوقها.

وقال الرئيس التركي: “تركيا ستأخذ حقوقها في بحار إيجة والأسود والمتوسط، ولن نتردد بفعل ما يلزم للحصول على حقوقنا ولن نتنازل عنها”.

وأضاف: “سيرى الجميع أن تركيا ليست بلدا يمكن اختبار صبره، وإذا قلنا سنفعل فسنفعل، ومستعدون للقيام بكل ما يلزم سياسيا وعسكريا واقتصاديا من أجل الحصول على حقوقنا”.