جمال فرفور يقطف زهور جديدة من بستان الحلنقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فرغ الفنان جمال فرفور من أغنيات خاصة جديدة صاغها شعراً الشاعر اسحق الحلنقي. هذا ومن المتوقع بحسب صحيفة السوداني أن تجد الأغنيات رواجاً كبيراً نظراً لشعبية فرفور وأشعار الحلنقي المعتقة.

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