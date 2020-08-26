تفاصيل خطيرة تُكشف لأوّل مرّة .. هكذا اختطف ابن سلمان الأمير سلطان بن تركي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مجلة “فانيتي فير” الاميركية تفاصيل عملية اختطاف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأمير السعودي سلطان بن تركي الثاني من باريس وإرجاعه الى الرياض.

وقالت امجلة إن محمد بن سلمان أرسل طائرة لنقل سلطان بن تركي الثاني من باريس لرؤية والده في القاهرة كبادرة حسن نية، وحينما صعد الأمير سلطان على متن الطائرة غيّرت وجهتها لتكون الى السعودية، واختفي الأمير سلطان.

وأضافت “فانيتي فير” ان سعود القحطاني مستشار محمد بن سلمان قام مقابلة مرافقي سلطان بن تركي الثاني في الرياض وقدم لهم تعويضا ماليا مقابل التوقيع على عدم الافصاح -وفق كتاب المال والدم- عن حياة محمد بن سلمان، الذي يصدر الشهر المقبل.

وتضيف المجلة أن محمد بن سلمان اختطف سلطان بن تركي الثاني بهذه الطريقة بعد ان كتب الامير المقيم في باريس رسالة لاعمامه يطالبهم فيها بعزل الملك سلمان “لان اخطر مشكلة في صحته هو الجانب العقلي” وهذا يجعله اسيرا لدى ابنه محمد الفاسد الذي حول ٢ مليار دولار الى حساب خاص باسمه.

وبعد الرسالة اطلق محمد بن سلمان كل رواتب سلطان بن تركي الثاني وامتيازاته فاعتقد ان مناورته بالكتابة لاعمامه قد نجحت وان “ابن سلمان” يسعى لمصالحته، كما تسلم رسالة من والده فيها ان طائرة من الديوان ستاتي اليه وتنقله الى القاهرة الا ان راكبيها لم يروا نهر النيل ابدا.

وطن سرب