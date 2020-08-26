بالصورة..أيادي الفنان سجاد تفتح عليه أبواب الجحيم من جديد .!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان سجاد أحمد وهو محتفياً بعيد ميلاده وذلك على حسب ما تم ذكره من قبل الرواد. وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز)، فقد وجدت الصورة المتداولة استهتار كبير من قبل المعلقين الذين لفت إنتباههم أيادي الفنان سجاد التي تبدو بمنظر غير مقبول لديهم حيث قالو مستهترين(حقنة الـ (6) ألف دولار بقت غالية ولاشنو ياسجاد) . الجدير بالذكر أن الفنان سجاد كان قد ظهر في إحدي القنوات الفضائية التي تحدث من خلالها قائلاً إنه يستخدم شهرياً حقنة للتفتيح بمبلغ (6) ألف دولار، (والمستطيع يمشي يضرب) بعد سؤاله عن السر وراء تغير لونه الحقيقي. ما قاله سجاد من خلال تلك الاستضافة جعل راود مواقع التواصل يفتحون أبواب الجحيم و يشنون عليه هجوماً عنيفاً