الفنانة هدى عربي تبكي وتذرف الدموع على الهواء مباشرة والسبب جمهورها !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دخلت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي في حالة بكاء من شدة الفرح على الهواء مباشرة وذلك خلال استضافتها في إحدى سهرات العيد الماضي على قناة النيل الأزرق. ووفقاً لما شاهد محرر كوش نيوز فقد تفاجأت المطربة الملقبة بالسلطانة بوصول هدية خاصة لها على الهواء من قروب محبي الفنانة هدى عربي. الهدية كانت عبارة عن بوكيه من الورود الطبيعية الجميلة والتي تم تغليفها وتزيينها بشكل جميل نال إعجاب الضيوف والمذيعة والفنانة هدى عربي, وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد دخلت الفنانة في حالة البكاء من شدة الفرح خصوصاً بعد أن قرأت لها المذيعة مودة حسن الكلمات التي كتبها لها المحبين في البطاقة التي كانت داخل الهدية. السلطانة قدمت شكرها العميق لمحبيها بسبب الهدية وأكدت أن الدموع التي ذرفتها جاءت من حالة الفرح التي انتابتها وأقرت بأنها كثيرة الضحك لكن بالمقابل قليلاً ما تبكي من شدة الفرح.