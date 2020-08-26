والي شرق دارفور يعتذر للأطباء ويعلن دعمه للنهوض بالصحة

قدم دكتور محمد عيسى عليو والي شرق دارفور بصفته الوالي اعتذاراً بالانابة عن مواطني الولاية لكل الأطباء الذين غادروا الولاية ، وندعوهم لقبول اعتذارنا والتواصل والعمل من أجل أهلهم ومواطنيهم . وأكد عليو أن حكومته ستسخر كل الامكانات الضرورية للنهوض بقطاع الصحة من أجل تحقيق خدمة صحية أفضل تحقق رضا جميع مواطني الولاية.

وأوضح عليو في اجتماع موسع ضم معظم الاجهزة التنفيذية ذات الصلة بقطاعات الصحة والشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية وشؤون الخدمة وادرات المستشفى التعليمي ، أوضح أن مستشفى الضعين التعليمي هو المستشفى الوحيد بولاية شرق دارفور يقدم الخدمة الطبية بكل أنواعها لجميع سكان الولاية والبالغ تعدادهم أكثر من (2) مليون مواطن ، اضافة الى أعداد كبيرة من مواطني ولايات دارفور المجاورة والعابرين ، فضلا عن تقديم الخدمة لأكثر من (110) ألف لاجئي من دولة جنوب السودان المقمين في ثلاث معسكرات هي ” النمر ، كريو والفردوس ” مما أدى الى تردي العمل فيه نتيجة للضغط السكاني العالي ، الامر الذي يحتم على الولاية أن تهتم به حتى يؤدي خدمة تتناسب مع حاجيات المواطنين وتنال رضاء الشعب والرب ، ودعا عليو مواطني الولاية بحسب سونا، بضرورة دعم المؤسسات الصحية في المحليات من أجل النهوض بالصحة بالولاية .

هذا وقد اتخذ الوالي عدة قرارات بشأن مستشفى الضعين والموظفين والعاملين بالقطاع الصحي ومستشفى الضعين التعليمي ستعلن يوم الاثنين القادم في مؤتمر جامع لقيادات وأعيان مدينة الضعين بحاضرة الولاية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)