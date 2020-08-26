شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تبكي وتذرف الدموع على الهواء مباشرة والسبب جمهورها !!

دخلت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي في حالة بكاء من شدة الفرح على الهواء مباشرة وذلك خلال استضافتها في إحدى سهرات العيد الماضي على قناة النيل الأزرق.

ووفقاً لما شاهد محرر أخبار الخليج 365 فقد تفاجأت المطربة الملقبة بالسلطانة بوصول هدية خاصة لها على الهواء من قروب محبي الفنانة هدى عربي.

الهدية كانت عبارة عن بوكيه من الورود الطبيعية الجميلة والتي تغليفها وتزيينها بشكل جميل نال إعجاب الضيوف والمذيعة والفنانة هدى عربي, وبحسب ما شاهد محرر أخبار الخليج 365 فقد دخلت الفنانة في حالة البكاء من شدة الفرح خصوصاً بعد أن قرأت لها المذيعة مودة حسن الكلمات التي كتبها لها المحبين في البطاقة التي كانت داخل الهدية.

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السلطانة قدمت شكرها العميق لمحبيها بسبب الهدية وأكدت أن الدموع التي ذرفتها جاءت من حالة الفرح التي انتابتها وأقرت بأنها كثيرة الضحك لكن بالمقابل قليلاً ما تبكي من شدة الفرح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)