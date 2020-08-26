قالت حكومة ولاية الخرطوم، إنّ أولوياتها للمرحلة القادمة تتمثل في الخدمات الأساسية للمواطن في الصحة وصحة البيئة والنظافة والتعليم ومياه الشرب. وترأس والي الخرطوم أيمن خالد نمر، الثلاثاء، اجتماعاً لحكومة الولاية. وناقش الاجتماع، موقف إيرادات المالية في الفترة من يناير وحتى يوليو 2020، والتي تأثّرت من جَرّاء الإغلاق الكامل والجزئي بسبب جائحة “كورونا”، وأمّن الاجتماع بحسب صحيفة السياسي، على أهمية إحكام التنسيق بين وحدات الولاية المُختلفة وجهاز التحصيل الموحد لتفعيل الأداء في الإيرادات حتى تتمكّن الولاية من الصرف على الخدمات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم تُحدِّد أولوياتها للمرحلة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.