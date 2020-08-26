فوز “4” شركات بعطاء لاستيراد الوقود يكفي حاجة البلاد لشهر

فرغت وزارة الطاقة والتعدين، من فرز عطاءات استيراد وقود يكفي حاجة البلاد خلال شهر سبتمبر المقبل.

وقال عضو بلجنة فرز العطاءات فضل حجب اسمه، إنهم فرغوا بشكل كامل من فرز عطاءات استيراد الوقود، وكشف عن فوز أربع شركات من جملة “26” شركة تقدمت للحصول على العطاء.

Advertisements

وأشار إلى أن الشركات الأربعة بينها شركتان محليتان، وشركة أخرى عبارة عن شراكة بين الحكومة وجهات أجنبية إضافة إلى شركة دولية.

وأضاف: “إذا رفعت إحدى الشركات الفائزة يدها عن العطاء ستلجأ اللجنة إلى قائمة الشركات التي تقدمت للعطاء لاختيار شركة حسب ترتيب القائمة”، مؤكداً بحسب صحيفة السياسي، أن عملية فرز العطاءات تمت بشفافية تامة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)