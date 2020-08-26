التربية تهدد باجراءات ضد المدارس المخالفة

هددت الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم باتخاذ اجراءات إدارية ضد المدارس المخالفة لتوجيهاتها وقراراتها بما في ذلك مايتعلق بزيادة الرسوم الدراسية باعثة بتطمئنات لأولياء الأمور والتلاميذ والطلاب بالإستمرار في المنهج التعليمي الذي إرتضوه.

وقالت الإدارة في بيان بأسم مديرها عبدالكريم حسن محمد علي وفق صحيفة ( آخر لحظة) إن لإدارته الحق في الإشراف على المدارس الخاصة فنيا وإداريا وحل النزاعات وفقا لنص المادة 10 من قانون 2015م والتي نصت على حق الإدارة في إعتماد الرسوم الدراسية وإتخاذ جميع الإجراءات وإصدار القرارات الإدارية أو الضوابط دون أعتراض من أي جهة على القرارات إلا بإتباع الطرق الرسمية المحددة بالقانون.

وأكد البيان، أن أي زيادة في الرسوم قبل 3سنوات نقضا للأتفاق بين المدرسة وأولياء الأمور حسب قانون التعليم الخاص بالولاية وأضاف الزيادة لابد برضا الطرفين (المدرسة و أولياء الأمور) منوها إلى أن بعض المدارس ذات المنهج الأجنبي خالفت القرارات ولم تشرك اولياء الأمور في الزيادة وكذلك اعتمدت موعدا لنهاية التسجيل في تحد واضح لقرارات الإدارة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )