التعايشي ينفي تعرض حميدتي لحالة (تسمم)

نفى محمد حسن عثمان التعايشي عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة الانتقالية لمفاوضات السلام بجوبا في تصريح صحفي وفق ( سونا) الثلاثاء ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي من أخبار غير صحيحة تتحدث عن تعرض رئيس وفد التفاوض الحكومي لمباحثات السلام في جوبا الفريق أول محمد حمدان دقلو لحالة تسمم.

واكد الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة الانتقالية لمفاوضات السلام بجوبا بأن الخبر غير صحيح، وان رئيس وكل أعضاء الوفد بخير ويعملون دون توقف للوصول إلى سلام في القريب العاجل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )