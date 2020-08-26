ولاية الخرطوم تدشن حملة رش أرضي وجوي للقضاء على نواقل الأمراض

تدشن ولاية الخرطوم حملات صباحية ومسائية للرش بالطائرات والرش الارضي للقضاء على نواقل الأمراض… البعوض والذباب اعتبارا من الاربعاء ولمدة خمسة ايام حملة بشراكة بين وزارة الصحة بالولاية ومنظومة الصناعات الدفاعية ووزارة الطاقه والتعدين وشركه C T C… وتستهدف الحملة وفق (سونا) كل أنحاء الولاية ، الأحياء السكنية ،الأسواق والمناطق الصناعية والزراعية ومناطق الإنتاج الحيواني ، وذلك حسب الجدول المعلن عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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