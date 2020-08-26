شاهد ردة فعل «قاضي محاكمة البشير» على طلب الدفاع الوقوف تضامناً مع القضاة المفصولين

رد قاضي محاكمة الرئيس السابق عمر البشير ورموز نظامه في المحاولة الانقلابية 1989، برفض الوقوف تضامناً مع القضاة المفصولين واستقلال القضاء السوداني.
وكان أحد محامي الدفاع وفق صحيفة السوداني قد قال في بداية الجلسة التي عقدت الثلاثاء «نعلن تضامننا مع السادة القضاة المفصولين، ونقف دقيقة في هذه المحكمة تضامناً مع استقلال القضاء السوداني».
إلا أن القاضي عصام الدين محمد ابراهيم، رد عليه بقوله « اتفضلوا اقعدوا يا أساتذة، ولو واحد تاني كررها المحكمة ستتخذ في مواجهته اجراءات قانونية صارمة ».
وأضاف القاضي « ما دايرين لاتهليل ولاتكبير ولا هتاف من الدفاع أو الاتهام ما دايرين غير محاكمة».
و أرجأت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول البشير و 28 من رموز الحكومة السابقة بتدبير انقلاب 1989 برئاسة القاضي عصام الدين محمد ابراهيم بمعهد العلوم القضائية، إلى الأول من سبتمبر المقبل، للرد على طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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