مدير شرطة البحر الاحمر يطلع على موقف التحري في بلاغات الأحداث الأخيرة

تفقد اللواء شرطة حقوقى طارق الأمين البدراوي مدير شرطة ولاية البحر الأحمر يرافقه العميد شرطة عبدالله بابكر الحسن مدير دائرة الشؤون العامة والعميد شرطة فضل عبده فضل مدير دائرة الجنايات ومدير شرطة محلية بورتسودان تفقد الاقسام الجنائية بالولاية.

وشملت الزيارة وفق (سونا ) القسم الاوسط، وقسم ديم موسى، وقسم الثورة، حيث أستمع خلال الزيارة لتنوير من رؤساء الأقسام عن سير العمل بالاقسام وموقف التحري في بلاغات الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة بورتسودان ووجه لجان التحري والتحقيق المشكلة بخصوص تلك البلاغات بالإسراع في إكمال أعمالها وإجراءاتها.

كما تفقد سيادته مكاتب البلاغات وأحوال المنتظرين بحراسات الأقسام واطمأن على معاملة المنتظرين وفق المعايير الإنسانية التي تكفل للمتهم جميع حقوقه الإنسانية والقانونية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )