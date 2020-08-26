والي كسلا : مقتل شخص وإصابة (١٧) آخرين وإعلان الحظر الشامل للولاية

أكد والي ولاية كسلا بالإنابة الأرباب محمد الفضل، مقتل شخص وإصابة (١٧) آخرين بسوق كسلا نتيجة لتسيير مليونية تُؤيِّد تعيين الوالي صالح عمار وتوارُد أخبار عن وصوله للولاية الاربعاء، مما أدى إلى مناوشات للمجموعة الرافضة لتعيينه وتحول مسار المليونية إلى صراع قبلي في سوق المدينة..
وكشف الفضل وفق صحيفة (السوداني)، عن أنّ حكومة الولاية أصدرت قراراً بإعلان حظر التجوال الشامل من وإلى المدينة لمدة ثلاثة أيام وإغلاق المداخل والمخارج تحسباً للانفلاتات بين القبيلتين، وأوضح أنّ الإصابات نتيجة العراك بالأسلحة البيضاء فقط، ونفى وجود إطلاق رصاص من الجانبين، وأكد عدم توصلهم للقاتل حتى الآن، مشيراً إلى أن المتوفي مازال بالمشرحة ولم يسمح لذويه بالدفن حتى الآن، ودعا أبناء الولاية لضبط النفس والرجوع لصوت العقل لحقن دماء أهاليهم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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